Fallece Anthony Ciccone, hermano de la cantante Madonna

Foto: Christopher Polk for NARAS / Getty Images

Anthony Ciccone, hermano de la cantante Madonna, falleció a los 66 años por causas aún desconocidas. Durante varios años vivió en la calle y tuvo problemas de alcoholismo.

Joe Henry, cuñado de Anthony, recurrió a su cuenta de Instagram para dar a conocer la noticia y escribió un largo mensaje: “Mi cuñado, Anthony Gerard Ciccone, salió anoche de este plano terrenal. Lo conozco desde que tenía 15 años…Anthony era un personaje complejo; y Dios sabe: chocamos por momentos, como pueden hacerlo los verdaderos hermanos. Pero lo amaba y lo entendía mejor de lo que a veces estaba dispuesto a dejar ver. Pero los problemas se desvanecen; y la familia permanece, con las manos tomadas sobre la mesa. Adiós, pues, hermano Anthony”.

Hasta el momento Madonna no ha hecho ninguna declaración sobre la muerte de su hermano, pero le dio like a la publicación de Henry. Anthony tuvo una relación complicada con su hermana, y hace más de diez años hizo declaraciones en contra de los miembros de su familia, a quienes reclamaba el no preocuparse por él a pesar de su situación.

También te puede interesar:

-Madonna publica una foto con la que se burla de las críticas que hicieron sobre su rostro

-Venden en $21,000,000 centenario castillo de Hollywood Hills que perteneció a Madonna