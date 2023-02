Jamie Lee Curtis informa que la secuela de la cinta “Freaky friday” sí se realizará

Jamie Lee Curtis ha estado muy presente para la crítica en lo que va de este año, debido a su aclamado papel en la cinta “Everything everywhere all at once”; sin embargo, una de sus prioridades desde hace tiempo es que se filme una segunda parte de “Freaky friday”, la película de Disney que protagonizó hace 20 años con Lindsay Lohan.

Al ser entrevistada por Variety durante la entrega de los Producers Guild Awards Curtis dijo convencida: “Va a suceder. Sin decir que haya algo sucediendo oficialmente, estoy viéndote en este momento y diciendo: ‘Desde luego que va a suceder'”.

Lindsay también ha recibido exposición últimamente, gracias a la película de Netflix “Falling for Christmas”; el año pasado Jamie Lee informó que ya estaba en pláticas para una secuela de “Freaky friday”: “Cumpliré 64 años en una semana y Lindsay 36… (Una secuela) se presta muy bien, ambas estamos comprometidas, pero no nos corresponde hacerla. Eso debe hacerlo Disney, pienso que están interesados y estamos en pláticas”.

