Lista de ganadores de los premios SAG

La noche del domingo 26 fueron entregados los SAG Awards, que otorga el Sindicato de Actores de Estados Unidos. La película “Everything everywhere all at once” obtuvo cuatro premios: Mejor Reparto, Mejor Actriz, Mejor Actriz de Reparto y Mejor Actor de Reparto.

En el área de televisión Jennifer Coolidge se llevó el premio a Mejor Actriz en una Serie de Drama, por “The white lotus”, mientras que Jeremy Allen White fue el Mejor Actor en una Serie de Comedia por “The bear”. A continuación, la lista completa de ganadores:

Cine

Mejor Reparto.- “Everything Everywhere All at Once”

Mejor Actor.- Brendan Fraser, “The Whale”

Mejor Actriz.- Michelle Yeoh, “Everything Everywhere All at Once”

Mejor Actor de Reparto.- Ke Huy Quan, “Everything Everywhere All at Once”

Mejor Actriz de reparto.- Jamie Lee Curtis, “Everything Everywhere All at Once”

Mejor Equipo de Dobles de Riesgo en una Película.- “Top Gun: Maverick”

Televisión

Mejor Reparto en una Serie de Comedia.- “Abbott Elementary”

Mejor Reparto en una Serie de Drama.- “The White Lotus”

Mejor Actor en una Serie de Comedia.- Jeremy Allen White, “The Bear”

Mejor Actriz en una Serie de Comedia.- Jean Smart, “Hacks”

Mejor Actor en una Serie de Drama.- Jason Bateman, “Ozark”

Mejor Actriz en una Serie de Drama.- Jennifer Coolidge, “The White Lotus”

Mejor Actor en una Película para TV o Serie Limitada.- Sam Elliott, “1883”

Mejor Actriz en una Película para TV o Serie Limitada.- Jessica Chastain, “George & Tammy”

Mejor Equipo de Dobles de Riesgo en una Serie de TV.- “Stranger Things”

Premio SAG por la Trayectoria.- Sally Field

También te puede interesar:

-Ganadores de los premios BAFTA 2023

-Se da a conocer un nuevo reporte sobre la búsqueda del actor Julian Sands