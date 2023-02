Miguel Layún confesó que el América se quiso deshacer de él y cómo confrontó a la directiva

Han sido muchos los jugadores que han sido puestos en la puerta de salida del Club América desde la llegada de Fernando ‘Tano’ Ortiz a la silla técnica en reemplazo de Santiago Solari hace ya casi un año. Uno de ellos es el veterano Miguel Layún, que contra viento y marea se ha mantenido en Coapa.

Y es que el defensor derecho de 34 años no ha rendido al nivel de otras épocas las últimas temporadas e incluso algunos de sus errores se han convertido en ridiculizantes memes en redes sociales.

Antes de iniciar el Torneo Clausura 2023 de la Liga MX se daba por hecho que Layún saldría de las Águilas del América; Santos Laguna y varios clubes de la MLS parecían destino posibles y mientras la fanaticada tenía sus ojos en la actuación de la Selección de México en el Mundial Qatar 2022, el agente del defensor se encontraba buscando opciones.

Varios meses después, y siendo segundo capitán del equipo solo por detrás del goleador y figura Henry Martín, Miguel Layún habló de lo desagradable de esos días y su relación con la directiva del América.

“Escuché en una conferencia de prensa: ‘buscamos un lateral derecho’. Mi inquietud más grande era si iba a seguir compitiendo o no. Si no puedo competir me hago a un lado”, confesó en entrevista para TUDN.

Pero al contrario de lo que muchos creían, Layún valoró la honestidad y comunicación que siempre tuvo con los directivos, en especial con el presidente deportivo Santiago Baños, que en todo momento le comunicó las necesidades del club sin faltarle el respeto.

“Afortunadamente, tanto con la directiva como con el cuerpo técnico hay esa apertura. Yo les decía ‘si están buscando un lateral derecho, ¿para qué me quieres aquí?’. Soy un tipo demasiado competitivo en todo, soy perfeccionista y me gusta rascarle hasta el más mínimo detalle”, enfatizó Miguel Layún.

El próximo reto de Miguel Layún con las Águilas del América será el sábado 2 de marzo cuando se enfrenten de locales en el Estadio Azteca a los Tuzos del Pachuca.

