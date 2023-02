“El Canelo no me ha pagado”: Adela Micha le reclama a Saúl Álvarez por la apuesta que le ganó y no ha saldado

Tres meses después de que le ganó una apuesta al Canelo Álvarez, la periodista Adela Micha continúa en espera de que el boxeador pague lo acordado, por lo que durante uno de sus programas bromeó con lo sucedido.

Cabe recordar que en noviembre pasado, Álvarez acudió a una entrevista con Micha, donde hablaron de diversos temas y uno de ellos fue la Selección Mexicana, dado que estábamos a uno días de que arrancara el Mundial de Qatar 2022, por lo que el Canelo dio su pronóstico de que el Tri llegaría al Mundial, algo con lo que la comunicadora no estaba de acuerdo, por lo que pactaron una apuesta que ganaría ella si México resultaba eliminado antes de la final y ganaría él si el combinado alcanzaba el séptimo partido.

El resultado ya lo conocemos todos desde el 30 de noviembre, día en que echaron del torneo al conjunto tricolor, por lo que la ganadora de la apuesta fue Adela, quien aprovechó los micrófonos en la edición más reciente de “Me lo dijo Adela” para mandarle un mensaje en tono de broma al pelirrojo.

“No me ha pagado el Canelo. No me decepciones. La verdad, Canelo, tú muy mal porque la palabra se cumple, hay que honrarla y apuestas de juego son apuestas de honor”, expresó entre risas la comunicadora.

¿Qué apostaron Adela Micha y Canelo Álvarez?

En aquella entrevista de noviembre, cuando el boxeador aseguró que México podía llegar a la final, la periodista de inmediato le reviró y se selló como apuesta una botella de vino de una marca bastante exclusiva, que puede costar en promedio $5,000 dólares, aunque algunas ediciones especiales pueden tener un valor de hasta un millón de dólares en subastas.

“Yo te invito una botella de Petrus si llegan a la Final y tú me invitas una botella de Petrus si no llegan a la final”, le lanzó Micha, cosa que el pugilista aceptó.

Hasta el momento el tapatío no se ha manifestado al respecto; pero es probable que lo haga próximamente, puesto que no se caracteriza por faltar a su palabra.

También puede interesarte:

Canelo Álvarez y Chicharito Hernández estuvieron entre los famosos que asistieron a ver a los Lakers contra los Golden State Warriors

Canelo vuelve a casa: Saúl Álvarez confirma su pelea en Jalisco, México

¿Quién es John Ryder, el próximo rival del Canelo Álvarez?