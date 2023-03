Altair Jarabo acapara las miradas al usar un jumpsuit negro con transparencias

Altair Jarabo acudió a la presentación de la serie de Telemundo “Juego de mentiras”, que está a punto de estrenarse y en la que lleva uno de los roles protagónicos. En el evento ella causó sensación al usar un jumpsuit de color negro que dejaba ver su abdomen por sus transparencias.

A la bella actriz mexicana de 36 años le gustan mucho ese tipo de diseños, pues en otra imagen que publicó en Instagram aparece modelando un corset con un área transparente. El mensaje que escribió junto a la foto fue: “Hablando de contradicciones… nunca me ha gustado el color gris ni lo que representa. Al mismo tiempo reconozco que muy pocas cosas en la vida son tan absolutas para verse y resolverse en blanco y negro. Lo bueno es que nada de esto tiene que ver con la ropa 😆!”

“Juego de mentiras” se estrenará el 7 de marzo, pero desde el año pasado hubo un evento en el que se proyectaron algunos capítulos a miembros del elenco. Altair lució un outfit de color dorado y posó junto a unos de sus compañeros de reparto, como Arap Bethke y Rodrigo Guirao. View this post on Instagram A post shared by Altair Jarabo (@altairjarabo)

