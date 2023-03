Austin Butler revela que estuvo en el hospital una semana, luego de terminar el rodaje de la película “Elvis”

Austin Butler está disfrutando mucho el éxito y las buenas críticas hacia su trabajo en la película “Elvis”, pero su interpretación del cantante Elvis Presley fue tan intensa que su cuerpo lo resintió, y al término del rodaje pasó una semana en el hospital recuperándose de un virus.

Entrevistado para People durante la entrega de los premios SAG el actor estadounidense dio detalles acerca de ese incidente: “Tuve una semana en la que permanecí inactivo, y terminé en el hospital. No me enfermé todo el tiempo de la filmación, pero el día que terminé, estaba en la sala de emergencias. Luego pasé una semana en cama y luego me fui, para hacer otro trabajo”.

El dolor y agotamiento que Austin sufrió se debieron a un virus que provoca síntomas parecidos a los de la apendicitis, pero afortunadamente no pasó a ser nada grave. El adentrarse en el personaje de el rey del rock and roll hizo que el actor modificara su voz y hablara así fuera del set, algo que ya está evitando pues se dañó las cuerdas vocales. Ahora se encuentra nominado al premio Oscar, pero en unos meses comenzará la promoción de “Dune Part 2”, secuela de la cinta de ciencia ficción de 2021 en la que interpreta al villano, compartiendo créditos con Timothée Chalamet, Zendaya y Florence Pugh.

