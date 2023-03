5 trucos de compatibilidad de iOS que debes comenzar a probar ya

La integración entre los productos de Apple es una de las características más valoradas por sus usuarios, ya que permite una experiencia fluida y sin interrupciones al cambiar de un dispositivo a otro. Además de las funciones más conocidas como AirDrop y Handoff, existen otras funciones poco conocidas pero igualmente útiles. A continuación, te presentamos 5 de ellas:

1. Compartir contraseña Wi-Fi

¿Alguna vez te has encontrado en una situación en la que necesitas compartir la contraseña de Wi-Fi con alguien, pero no la recuerdas o no la tienes a mano? Con la integración entre tus dispositivos Apple, esto ya no es un problema. Si tu iPhone o iPad está conectado a la red Wi-Fi, puedes compartir la contraseña automáticamente con otro dispositivo Apple cercano sin necesidad de escribirla manualmente. Solo necesitas tener la función “Compartir contraseña Wi-Fi” activada en ambos dispositivos.

2. Desbloqueo automático del Mac

Si tienes un Apple Watch y un Mac, puedes configurar la función de desbloqueo automático para que el Mac se desbloquee automáticamente cuando te acerques con tu reloj. Esta función utiliza la proximidad del reloj para autenticarte en el Mac, sin necesidad de escribir la contraseña.

3. Llamadas y mensajes desde el Mac

Si tienes un iPhone y un Mac, puedes hacer y recibir llamadas y mensajes directamente desde el ordenador. Para ello, solo necesitas tener la función “Llamadas y mensajes de iPhone” activada en ambos dispositivos y estar conectado a la misma red Wi-Fi.

4. Compartir archivos entre dispositivos

Si cuentas con un iPhone, iPad y Mac, puedes compartir archivos entre ellos de forma sencilla utilizando la función AirDrop. Solo necesitas activar la función en ambos dispositivos y seleccionar el archivo que deseas compartir. También puedes utilizar iCloud Drive para almacenar y acceder a tus archivos desde cualquier dispositivo.

5. Control remoto del Apple TV

Tanto los iPhone como los iPad, pueden ser utilizados como control remoto para tu Apple TV. Solo necesitas descargar la aplicación Apple TV Remote y conectar ambos dispositivos a la misma red Wi-Fi. De esta forma, podrás controlar el Apple TV desde tu dispositivo iOS sin necesidad de utilizar el mando a distancia.

