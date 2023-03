En bikini negro Isabella Castillo se deja ver recostada y tomando el sol

Isabella Castillo ha complacido a sus fans publicando en sus historias de Instagram un video grabado por ella misma y que la muestra en la playa, descansando en un camastro y usando un bikini negro que dejó ver su intenso bronceado.

La bella actriz cubana que interpreta a “Diana Ahumada” en la serie “El señor de los cielos” gusta mucho de las prendas en color negro, y así lo ha dejado ver tanto en los eventos para promocionar ese programa como en unas imágenes que la muestran posando en un balcón y usando microbikini.

Isabella tiene un nuevo proyecto: la película de corte musical “La usurpadora”, que se filmó desde hace más de un año y en la que ella lleva el rol protagónico, compartiendo créditos con Alan Estrada, Susana Zabaleta y Jesús Ochoa. En México el estreno será el 12 de abril. View this post on Instagram A post shared by Videocine (@videocine)

También te puede interesar:

-En sexy atuendo de látex negro Isabella Castillo presume al máximo su figura

-Con la bata abierta Isabella Castillo deja ver su microtanga de hilo al posar frente al espejo