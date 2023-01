En sexy atuendo de látex negro Isabella Castillo presume al máximo su figura

Isabella Castillo ha hecho su gran regreso a la televisión con uno de los papeles estelares en la serie “El señor de los cielos”, y hace algunos días acudió a un evento para promocionar la nueva temporada, causando sensación por su outfit compuesto por botas altas, pantalones y abrigo de látex negro, además de un escotado body de encaje.

El negro es uno de los colores favoritos de la actriz cubana, y en una alfombra roja acaparó las miradas al modelar un ajustado vestido que delineó sus curvas. Además posó junto a sus compañeros del elenco, entre los que destaca Rafael Amaya. View this post on Instagram A post shared by Isabella Castillo (@isabellacastillodv)

Desde un hangar, donde se grabó una de las escenas de la serie, Isabella invitó a sus fans a que la vieran de nuevo interpretando el personaje de Diana Ahumada; la octava temporada de “El señor de los cielos” se estrenará el martes 17 de enero por Telemundo. View this post on Instagram A post shared by El Señor De Los Cielos (@elsenordeloscielos)

