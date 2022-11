En ceñidos leggings negros Isabella Castillo se muestra moviendo su retaguardia sensualmente

En un video que compartió en sus historias de Instagram la actriz Isabella Castillo mostró que tiene mucho ritmo, pues aparece usando ajustados leggings negros y moviendo su cuerpo con el tema “Más que nada”, de Sergio Mendes y Black Eyed Peas como fondo musical, lo cual encantó a sus millones de seguidores en esa red social.

Hace algunos días la bella cubana de 27 años acudió a la entrega de los International Emmy Awards, luciendo su figura en un vestido negro lleno de transparencias. Ella forma parte del elenco de una de las series que nominó, “Malverde: el santo patrón”.

Isabella ya tiene un nuevo proyecto, y trabaja en éste desde hace varios meses. Se trata de la nueva temporada de la serie “El señor de los cielos”, en la que comparte con créditos con Rafael Amaya y que se estrenará en Telemundo el año próximo. Ambos posaron para unas fotos que la actriz compartió en Instagram, con el mensaje “Aquí 🎬 con el mero mero @rafaelamayanunez qué bonito grabar contigo”. 💣💥🔥 View this post on Instagram A post shared by Isabella Castillo (@isabellacastillodv)

