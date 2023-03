Guillermo “Memo” Ochoa reveló que habló con Diego Cocca para seguir en El Tri: “Yo tengo ganas de seguir aportando a la Selección”

Guillermo “Memo” Ochoa está teniendo una gran temporada en su regreso a Europa tras varios años con el América. El guardameta mexicano reveló que aspira seguir defendiendo el arco de la selección de México y que habló con Diego Cocca para seguir estando con El Tri.

El portero de 37 años contó que habló con el nuevo entrenador del equipo mexicano y que su meta es seguir luchando por uno de los puestos de la tabla.

“Hablé con él y me dijo que me considera en el nuevo proyecto que va a arrancar. Yo tengo ganas de seguir aportando a la Selección, y también aportando en caso de que se necesite apoyar a los jóvenes. Eso sí, no se lo voy a poner fácil y voy a seguir peleando por estar en la lista”, dijo el mexicano en entrevista con Marca Claro.

Memo Ochoa tiene 18 años vistiendo la camiseta de portero de El Tri y una de las metas es llegar al Mundial de 2026 de México, Estados Unidos y Canadá. Ochoa tiene un total de 135 partidos disputados y cuatro Copas Oro.

“Él habló con varios jugadores, y conmigo también. Charlamos del futuro, de nuestra Selección, intercambiamos experiencias, y me preguntó qué podíamos mejorar. Todos tenemos que ir de la mano para que hagamos un Mundial distinto, un Mundial bueno en nuestra casa en 2026. Fue una presentación de entrenador a jugador para avanzar juntos”, dijo Ochoa sobre Diego Cocca.

Ochoa también reveló la situación que ocurrió tras finalizar el Mundial de Qatar 2022 en la que quedó esperando una oferta de renovación con el América por lo que tuvo que buscar otras opciones y escogió al Salernitana de la Serie A.

“Tras el Mundial, tuve que explorar otras opciones. No quería parar tras Qatar ni tener vacaciones. No me gustan y no tuve muchas en mi vida. Hablé con el club y acepté. Estaré seis meses, y luego veremos si algún otro año más. De momento, vemos estos seis meses. Es un sacrificio pues me vine sin mi mujer y tres hijos”, destacó.

El portero mexicano explicó que vivir fuera de México también ha sido mejor para su calidad de vida porque no es tan agresivo cómo se vive el fútbol en México por lo que su vida en Salerno, Italia, ha cambiado mucho.

“En Italia mi vida ha cambiado en todo. Acá es todo menos agresivo que en México, y me es más fácil salir a tomar un café, a comer o ir al supermercado. Gano en calidad de vida estando fuera de México”, relató

