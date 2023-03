Jena Malone revela que fue agredida sexualmente durante el rodaje de la película “Mockingjay Part 2”

La actriz Jena Malone recurrió a su cuenta de Instagram para publicar una fotografía que la muestra sola y posando en un trigal, adjuntando un largo mensaje en el que reveló que durante la filmación de la película “The hunger games: Mockingkay Part 2” de 2015 fue agredida sexualmente.

En el texto, Malone -de 38 años- informó que está en un proceso de recuperación y que ha trabajado muy duro para superar ese difícil momento de su vida: “Esta foto fue tomada al término del rodaje de “Mockingjay Part 2” y tuve que decirle adiós a todos en el set. Estábamos rodando en un bello estado de Francia y le pedí al chofer que me dejara salir en este campo para que pudiera llorar y capturar este momento. Aun cuando en ese momento estaba pasando por un rompimiento amoroso y también fui sexualmente agredida por alguien con quien trabajé, estaba llena de gratitud por este paoyecto”.

Jena también animó a quienes sintieran la necesidad de ser escuchados tras un ataque de ese tipo: “Estoy aprendiendo a dejar atrás una mezcla de emociones. Desearía no estar atada a un evento que fue traumático para mí, pero creo que eso es realmente lo salvaje de la vida. El cómo mantener el caos con la belleza. He trabajado muy duro para sanar y aprender a através de la justicia restaurativa, cómo quedar en paz con la persona que me violó y conmigo misma…Mucho amor a los sobrevivientes que están allá afuera. El proceso es lento y no lineal. Quiero decirles que estoy aquí para cualquiera que necesite hablar o abrir espacios sin comunicación dentro de sí mismos”.

