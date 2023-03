Líderes republicanos conservadores se reúnen en torno a Donald Trump

Está previsto que Donald Trump encabece la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en Maryland esta semana junto con varias estrellas republicanas conservadoras que han impulsado teorías de conspiración electoral y están estrechamente aliadas con el expresidente.

El jueves es el primer gran día de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) con discursos de los senadores Ted Cruz, J.D. Vance y Rick Scott, el exsecretario de Estado Mike Pompeo y otros.

Trump no participará hasta la clausura, pero está ya omnipresente. MAGA (Make America Great Again), el lema que sacó en su primera campaña electoral, decora camisetas, pegatinas y gorras, todas ellas en el azul, rojo y blanco de la bandera estadounidense.

La frontera, la pandemia o el globo “espía” chino abatido por Washington a principios de febrero copan los paneles y la conversación de los participantes, que esperan que Trump vuelva a la Casa Blanca para “arreglar” el país.

“Trump es el verdadero presidente de Estados Unidos. Joe Biden es un impostor. Y no es que yo lo diga. No hay más que mirar al Partido Comunista Chino, a la KGB en Moscú o los ayatolás en Persia: nadie trata a Biden con respeto porque entienden que no tiene legitimidad”,dijo Steve Bannon.

El polémico exasesor de Trump se dio este jueves un baño de masas. El estudio en el que retransmite desde esta convención su podcast “War Room” agrupó a seguidores de todas las edades en busca de fotos, un autógrafo o un simple saludo.

El resto de la alineación de CPAC presenta una lista de destacados negacionistas electorales y aliados cercanos de Trump, que incluye a la derrotada candidata a gobernadora de Arizona Kari Lake, el director ejecutivo de MyPillow Mike Lindell, la representante Marjorie Taylor Greene de Georgia, así como a Donald Trump Jr. y Lara Trump.

