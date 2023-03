VIDEO: Por grabar TikTok mientras conducían, jovencitas sufren accidente en carretera de Colombia

Existen diversas historias detrás de los videos de TikTok, algunas de ellas, con gran riesgo para los protagonistas, incluso con finales fatales. Como ejemplo, ahora en Colombia, un grupo de jovencitas filmaba mientras una de ellas manejaba un auto, sin embargo, la falta de atención provocó un fuerte de accidente.

El momento quedó guardado mientras las cinco jóvenes que viajaban en un vehículo sufrieron un accidente mientras se grababan en vivo para la plataforma TikTok, cantando la canción “California”, de Feid.

POR GRABARSE EN VIDEO

JÓVENES SE ACCIDENTAN



En Sahagún (Córdoba) mientras conducían por la zona rural del municipio perdieron el control del carro al mirar la cámara del celular que grababa. pic.twitter.com/yu1yxjUHXj — Pachobarrios3 (@pachobarrios3) February 28, 2023

“Bebé me siento en California, porque fumo y no me dicen nada”, coreaban los jóvenes justo en el momento en que la conductora pierde el control del vehículo y vuelcan de forma aparatosa.

En el video se ve a la conductora fijar su atención en el celular de su amiga copiloto, y empiezan a cantar, sin poner atención en el camino.

El automóvil se volcó, pues la chica perdió el control de la unidad y se salió del camino, mientras sus amigas gritan de pánico.

En medio de gritos, se mira el interior del auto girando y luego se oye decir de forma desesperada, al parecer, a la conductora, “¡El carro de mi papá! ¡El carro de mi papá!… Estrellé el carro de mi papá”.

De acuerdo a medios colombianos, se trataba de una SUV que quedó volcada en el pavimento, en la zona rural de Sahagún, en Córdoba.

Este accidente ocurre a una semana de que Edgar Garay, tenía 27 años, originario de Indiana murió luego de que cayó de un acantilado porque intentaba grabar un video para su cuenta de TikTok, en San Juan, Puerto Rico.

