Marjorie Taylor Greene apunta contra Zelensky: “No toques a nuestros hijos e hijas”

Marjorie Taylor Greene aprovechó su participación en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) anual para lanzar un poderoso y amenazante mensaje en contra del presidente de Ucrania, Valodymir Zelensky, a quien le pidió dejar sus manos fuera de “nuestros hijos e hijas”.

Los comentarios de la polémica congresista llegan días después de que el presidente de Ucrania asegurara que si su país pierde la guerra ante Rusia, Moscú podría invadir otros estados exsoviéticos que hoy en día forman parte de la OTAN, como países bálaticos.

E incluso, Valodymir Zelensky indicó durante su discurso que si Rusia llega a dicho punto, Estados Unidos se vería en la necesidad e enviar fuerzas militares a esos países.

“Si sucede que Ucrania, debido a diversas opiniones y el debilitamiento y el agotamiento de la asistencia, pierde, Rusia ingresará a los estados bálticos, estados miembros de la OTAN, y luego los Estados Unidos tendrán que enviar a sus hijos e hijas exactamente de la misma manera que estamos enviando a sus hijos e hijas a la guerra y tendrán que luchar porque es de la OTAN de lo que estamos hablando y estarán muriendo, Dios no lo quiera, porque es algo horrible”, dijo en su momento Zelensky.

La congresista, en un tono muy serio, se dijo “comprometida a decir que no hay dinero para Ucrania y que ese país lo que necesita es encontrar la paz y no la guerra” y advirtió “miraré a una cámara y le diré directamente a Zelensky, será mejor que no toques a nuestros hijos e hijas porque no se están muriendo allí”.

Esta no es la primera vez que Taylor Greene muestra su negativa a seguir apoyando a Ucrania, incluso, el viernes pasado presentó una resolución para auditar la ayuda estadounidense a Ucrania y con ella se “obligaría al Congreso a entregar al pueblo estadounidense una auditoria de Ucrania porque no tenemos idea a dónde se va todo ese dinero”.

E incluso lamentó que Biden ponga las necesidades de Ucrania muy por encima de las necesidades de la población de East Paletine, Ohio, quien padece las secuelas del descarrilamiento del tren que transportaba sustancias tóxicas.

