Sergio ‘Checo’ Pérez dejó buen sabor de boca en las prácticas previas al GP de Baréin

Antes del inicio de la Fórmula 1 este domingo 5 de marzo en el Gran Premio de Baréin del circuito de Sakhir, el piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez dominó y dejó un buen sabor de boca en las sesiones de práctica que se realizaron hoy viernes.

En la primera, Pérez fue amo y señor de los entrenamientos al conseguir un registro de 1:32.758. En segundo lugar llegó el español Fernando Alonso con 1:2.196 y su compañero de equipo en Red Bull, Max Verstappen terminó con un registro de 1:33.375.

🏁 END OF FP1 🏁



TOP 10

Perez 📸

Alonso

Verstappen

Norris

Leclerc

Stroll

Magnussen

Zhou

Bottas

Hamilton#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/AnYUoJHChf — Formula 1 (@F1) March 3, 2023

Para la segunda tanda, ‘Checo’ fue superado por Alonso y el neerlandés Verstappen y le tocó ocupar la tercera plaza. En cuarto lugar culminó uno de los rivales del mexicano la temporada pasada, el monegasco Charles Leclerc. Sin embargo, Pérez fue una de las figuras en el primer día de prácticas libres.

Suspenso en las pruebas

Los entrenamientos de este viernes en la nación de Medio Oriente no sólo estuvieron marcados por los buenos tiempos del ‘Checo’, sino por un pequeño accidente que sufrió Carlos Sainz. Faltando 20 minutos para finalizar las prácticas, el español terminó dando un giro de 360 grados a una alta velocidad en la curva nueve. No obstante, se pudo recuperar rápidamente y continuar su camino al box. Carlos Sainz finds himself in a spin during FP1 🔁🫣#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/QNk0r5CYFU— Formula 1 (@F1) March 3, 2023

Esta temporada de la F1 será la más larga de la historia con 23 Grandes Premios. Sergio ‘Checo’ Pérez buscará igualar o mejorar los registros de su campaña anterior en la que finalizó en la tercera posición del campeonato de pilotos.

El mexicano fue superado por el monegasco Charles Leclerc en un tramo que acabó siendo polémico luego de la polémica con Max Verstappen la cual le perjudicó en sus aspiraciones al segundo puesto.

Te puede interesar:

·Sergio ´Checo´ Pérez no se agranda tras hacer el mejor tiempo en pretemporada: “La próxima semana sabremos dónde estamos realmente”

·Sergio ‘Checo’ Pérez está listo para afrontar otra temporada en la Fórmula 1 y con la misma mochila de hace 13 años

·Checo Pérez es sorprendido por Jimmy Fallon en una carrera de Go Karts (Video)

**