‘Canelo’ Álvarez finalmente pagó apuesta a Adela Micha

Luego de que la periodista Adela Micha reclamara a Saúl ‘Canelo’ Álvarez por “no tener palabra” a la hora de saldar una apuesta, el boxeador mexicano finalmente cumplió con su deuda y saldó el compromiso. La comunicadora reapareció en La Saga, programa transmitido en su canal de YouTube, con una costosa botella de vino de la marca Petrus. Aunque en el cariñoso mensaje que le dedicó Micha al púgil no se destaca el precio del licor, este puede estar cerca de los $5,200 dólares.

“A finales de enero tenía mi botella. (Canelo) Es un hombre de palabra. ¿Se acuerdan de mi apuesta? Yo no había dicho públicamente que cumplió con su palabra y lo hizo como todo un hombre. Traje la botella para que se sepa públicamente”, contó Adela.

Micha destacó que tiene muy buena relación con Álvarez y manifestó que guardará la botella para en algún momento compartirla y tomársela junto al boxeador. “Yo le dije ‘me la guardo para que nos la tomemos juntos’. Yo amo a Canelo con todo mi corazón. Yo se lo agradecí personalmente, pero no lo había dado a conocer”.

En noviembre de 2022, ‘Canelo’ sostuvo una entrevista con Adela Micha y tras hablar de varios temas cayeron en el de la selección mexicana de fútbol. Ambos terminaron sellando una apuesta concerniente al transitar de México en el Mundial.

“Yo te invito una botella de Petrus si llegan a la final y tú me invitas una botella de Petrus si no llegan a la final”, propuso la periodista para ese entonces.

Tras la pronta eliminación del Tri en Qatar, meses después la comunicadora recordó al boxeador que debías cumplir con lo pactado y aprovechó los micrófonos de ‘Me lo dijo Adela’ para mandarle un mensaje en tono de broma. “No me ha pagado el Canelo. No me decepciones. La verdad, Canelo, tú muy mal porque la palabra se cumple, hay que honrarla y apuestas de juego son apuestas de honor”, dijo.

