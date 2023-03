Romina Marcos, hija de Niurka, disfruta andar en transporte público tras independizarse de su mamá

La franqueza con la que Niurka Marcos suele hablar ante los medios de comunicación fue heredada por su hija Romina Marcos, quien se sinceró respecto a cómo ha cambiado su vida desde que se independizó de su famosa madre.

Para comenzar, la actriz aseguró que una vez que tomó la decisión de irse a vivir sola, no ha sido nada fácil, pero ha sabido salir adelante y disfruta de muchas cosas en esta nueva etapa de su vida.

Fue en el podcast de Miky Mendoza “Lo que no se ve”, donde la hija de la cubana aseguró que hoy en día ya es una experta en el trasporte público, e incluso, disfruta la experiencia.

“Creo que muy poca gente sabe que yo me independicé y de verdad yo vivía en el Desierto de los Leones y bajaba en camión hasta Viveros y de Viveros transbordaba; me aprendí las líneas del metro, sé andar en camión, o sea, sí aprendí”, relató.

Romina Marcos contó que tuvo que aprender este método de transporte, a pesar de a que en su momento, la vedette cubana le dio todas las facilidades para poder vivir sin preocupaciones.

“No lo sabía hacer, genuinamente sí lo digo, crecí con una mamá que me lo dio todo y al momento de independizarme, fue como ‘ok a mis 23 años voy a aprender a andar en metro y en camión’ y ahorita, pues, me pela la ver&*”, agregó.

Romina Marcos encanta con su humildad

Además, Romina Marcos hizo énfasis en que no por ser figura pública, debe negarse a conocer la vida real, aunque a muchos de sus seguidores les sorprende esta decisión y la califican como una persona humilde.

“Muy poca gente me cree. La gente me veía a veces en el metro, porque yo subía a mis historias, a mí me valía mad%*. Algunos era como de ‘me encanta que seas humilde y andes en metro’ y yo ‘pues no tengo de otra, hermana’ y otros era como ‘¿por qué andas en metro, no tienes coche, qué tu mamá no te compra coche?’ Y es como, la gente se crea sus propias historias”, dijo la joven.

Te puede interesar:

–Niurka confiesa que su hija Romina la regañó por criticar el cuerpo de Paty Navidad: “Ella sí es feminista”

–Niurka Marcos sufre quemadura en la colita por divertirse en los Tik Tok Awards en CDMX

–Romina Marcos, hija de Niurka, presume su radical cambio de look y curvas frente al espejo