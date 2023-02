Niurka Marcos sufre quemadura en la colita por divertirse en los Tik Tok Awards en CDMX

Los Tik Tok Awards Latam se llevaron acabo en la Ciudad de México y una de estrellas invitadas especiales era Niurka Marcos. Misma que llegó acompañada de sus retoños y también artistas Romina Marcos y Emilio Osorio Marcos.

Después de todas las entrevistas que dio la vedette cubana y de cumplir con sus compromisos en tarima, se dispuso a disfrutar junto a sus hijos de un tobogán que caía en una piscina de pelotas. Ya sabemos que pocas veces Niurka Marcos dirá que no y menos si se trata de diversión. Muy quitada de la pena se colocó en trencito seguida por Romi y Marcos y se aventó sin pensar que se quemaría su colita. View this post on Instagram A post shared by Niurka Marcos. LA AVENTURERA🤣 (@niurka.oficial)

“Me quemé el cu***”, dijo en medio de un ataque de risa Niurka y su hija Romina Marcos no paraba de repetir lo mismo. Con ella también tuvo al oportunidad de presentar una de las categorías en los Tik Tok Awards y se robaron el show. Además, la hija de la cubana pudo presumir su nuevo look color naranja. View this post on Instagram A post shared by Niurka Marcos. LA AVENTURERA🤣 (@niurka.oficial)

En cuanto a Emilio Osorio Marcos llegó muy rockero haciendo juego en la ropa con su hermana y mamá, pero con una franela que llevaba el nombre de Niurka bien grande: “Brother, tenía que traer el estilo de mi jefa”, se le escucha decir al también cantante y actor. View this post on Instagram A post shared by Niurka Marcos. LA AVENTURERA🤣 (@niurka.oficial) Deslizar a la derecha.

Por supuesto, Niurka Marcos no paraba de sonreír de orgullo e incluso escribió en Instagram: “Gracias hijos míos por tan espectacular velada Tik Tok ….”. No se puede negar que la misma fue una de las consentidas de esta entrega de premios. View this post on Instagram A post shared by Niurka Marcos. LA AVENTURERA🤣 (@niurka.oficial)

A su paso por la alfombra roja también se encontró con otra influencer que está dando mucho de qué hablar y que se llama: Yeri MUA. Ahí se abrazaron y presumieron sus atributos, así como también sus comentarios sin filtros. Sin duda alguna, este par se admira mucho una a la otra. View this post on Instagram A post shared by Niurka Marcos. LA AVENTURERA🤣 (@niurka.oficial)

En cuanto al corazón de Niurka Marcos parece haber dejado un poco atrás su polémica terminada con el también actor Juan Vidal. Después de varias semanas, ninguno hizo mención al otro y se sabe, al menos de manera pública, que no volvieron a tener contacto. Hasta el momento de cierre de esta nota no se le había conocido de ningún otro romance a la cubana. View this post on Instagram A post shared by Niurka Marcos. LA AVENTURERA🤣 (@niurka.oficial)

