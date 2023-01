Niurka presume sus curvas con minibikini bailando un clásico de Celia Curz mientras pasea en yate

Niurka Marcos inició el año con tremendo escándalo por el enfrentamiento que tuvo con la grafóloga Maryfer Centeno, pero tan solo unos días antes se divirtió a lo grande en compañía de sus hijos durante un paseo en yate, donde también se lució bailando un clásico de Celia Cruz con un diminuto bikini.

La polémica vedette cubana encendió las redes sociales con una serie de imágenes que compartió durante sus pasadas vacaciones, pues disfrutó de unos días de descanso junto a sus tres hijos, Kiko, Romina y Emilio, quienes viajaron a Mérida, Yucatán, para pasar las fiestas decembrinas.

Y fue precisamente durante un paseo en yate, donde la ex habitante de ‘La Casa de los Famosos’ paralizó el corazón de sus admiradores de Instagram, pues fue en su galería de imágenes donde aparecieron algunos videos y fotografías que confirmaron por qué es una de las famosas que goza de un cuerpazo espectacular.

Para su primera publicación Niurka se grabó mientras viste un minibikini de hilos color azul que dejó ver sus pronunciadas curvas, para después exponer una serie de instantáneas en las que reapareció con el mismo traje de baño, pero ahora desde un vehículo, en donde se le vio sonriente y disfrutando del momento.

Poco después, retomó el mismo perfil social para dar a conocer un breve video en el que nuevamente hizo gala de su belleza y sensualidad bailando el clásico de Celia Cruz “Quimbara”, con el que demostró que el ritmo lo lleva en la sangre.

“La timba la traigo en el alma“, escribió como descripción al video que ha sido reproducido más de 500 mil veces y que le ha dejado una lluvia de comentarios en los que sus admiradores confirman que su personalidad es única y por supuesto también elogiaron sus curvas. View this post on Instagram A post shared by Niurka Marcos. LA AVENTURERA🤣 (@niurka.oficial)

“Cuerpazo de esta mujer”, “Eres candela”, “Ésa mujer tiene el baile en los huesos de mueve muy bien”, “Qué espectacular mamá Niu”, “Niurka tienes un cuerpazo de 15”, “No hay duda que eres una reina”, “Perfecta, bella y toda una diosa”, “Cuerpazoooo y ritmo cubano”, escribieron solo algunos seguidores de la también actriz de 55 años.

También te puede interesar:

–Niurka Marcos presume el cuerpazo que tiene a sus 55 años con un diminuto bikini mientras pasea en yate

–Romina Marcos muestra con orgullo sus curvas posando en bikini a bordo de un yate

–Niurka tiene réplica: La grafóloga agredida, Maryfer Centeno, responde a sus ataques