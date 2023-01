Romina Marcos muestra con orgullo sus curvas posando en bikini a bordo de un yate

La hija de Niurka, Romina Marcos, se dejó ver completamente orgullosa de sus curvas y, como ya es costumbre, acompañó una sensual foto posando en bikini con un mensaje de amor propio con el que dejó claro que no tiene miedo a las críticas.

La ex participante del reality ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’ sigue dando de qué hablar dentro de las redes sociales, en donde constantemente comparte aspectos de su vida familiar, profesional y también causa revuelo por mostrarse sin complejos en arriesgadas imágenes que exponen su curvilínea silueta, pero que también comprueban que heredó la belleza de la vedette cubana, como la serie de imágenes que compartió hace unos días en los que se le vio posando en traje de baño mientras pasea a bordo de un yate en compañía de su familia.

Y fue precisamente durante este mismo viaje a Yucatán, México, desde donde la hija de la mujer escándalo recurrió a su perfil oficial de Instagram para compartir una instantánea en la que nuevamente dejó a la vista sus curvas mientras posa con un diminuto bikini negro cruzado en cuello halter por la parte superior.

Sin embargo, también agregó un mensaje de amor propio que complementó una segunda imagen en el que se aprecia un gráfico que la hizo sentir completamente identificada, pues en él se leen los requisitos para tener un cuerpo perfecto para ir a la playa, los cuales se resumen en: tener un cuerpo e ir a la playa. Así de simple.

Ante el mensaje, Romi Marcos acompañó la postal con la frase: “Saca a pasear esas curvas“, con lo que nuevamente se ganó el reconocimiento de sus admiradores quienes además de hacerle llegar una lluvia de cumplidos, algunos más le agradecieron por convertirse en inspiración.

“Fuera estereotipos, guapísima por cierto”, “Tú me subes la autoestima”, “Hermosa y sensual”, “Tienes cuerpazo”, “Esa es la actitud que todas debemos tener”, “Tienes un cuerpo muy bonito”, “Sabías palabras, que bueno que disfrutes la playa”, “Eres mi inspiración para aceptarme tal y como soy Romi te admiro mucho”, escribieron algunos usuarios de la misma red social.

Con otra sensual fotografía como portada de un video, la también actriz de 26 años compartió un recuento de sus últimos 12 meses, en los que se le vio en diferentes facetas como actriz, cantante, bailarina y por supuesto a nivel personal en algunos momentos junto a su polémica mamá, además de aquellos en los que se lució con otros bikinis pequeñitos.

El desfile de bikinis continuó con otro conjunto de prendas en tono naranja con el que nuevamente atrajo todas las miradas mientras se divierte con su hermano Emilio Marcos. View this post on Instagram A post shared by Romi marcos (@romimarcos)

También te puede interesar:

–Romina Marcos presume sus curvas en bikini y vuelve a demostrar que heredó la belleza de Niurka

–Niurka Marcos presume el cuerpazo que tiene a sus 55 años con un diminuto bikini mientras pasea en yate

–Niurka Marcos dice que las personas que se burlan del peso de su hija Romina son “ignorantes”