Adamari López lució espectacular en la boda de Lele Pons, usando un vestido lleno de transparencias

La boda de Lele Pons y Guaynaa estuvo llena de celebridades, pero entre éstas destacó Adamari López, quien a través de sus historias de Instagram publicó una foto que la muestra a su llegada al evento, luciendo espectacular en un vestido negro y lleno de transparencias que dejó ver su ropa interior.

La conductora también hizo un collage de imágenes y videos en los que aparece durante la fiesta, acompañada de su amigo Carlos Pérez Ruiz, quien escribió el mensaje: “Qué mucho gozamos ver el amor en quienes nos rodean y anoche durante la boda de @lelepons y @guaynaa … Yo orgulloso de caminar a tu lado y ser tu plus one como ese que no te dejará sola ni en la cuesta más alta… ❤️ ¿Les gustaron nuestros looks?”

Hace algunos días Adamari organizó una gran fiesta para celebrar el cumpleaños de su pequeña hija Alaïa, con una temática de la familia Addams. No podía faltar que madre e hija bailaran el tema popularizado por la serie de Netflix “Wednesday”, tratando de reproducir la coreografía de Jenna Ortega: “Nosotras lo intentamos 😅 #merlinachallenge ¿Cuántos puntos nos dan?” View this post on Instagram A post shared by Adamari Lopez (@adamarilopez)

