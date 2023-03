El precio de la nueva galleta de Girl Scouts puede estar alrededor de los $30 dólares en el mercado de reventa

En tan solo horas las tan esperadas galletas Raspberry Rally Girl Scouts, edición limitada con sabor a frambuesa se agotaron en el mercado y ahora el producto parece encontrarse en las tiendas de reventa donde su costo alcanza los $30 dólares muy por encima de los precios estándares de $5 y $6 dólares.

Aunque la galleta logró tener una gran popularidad y ahora todos quieren probarla. Las Girl Scouts aseguran que al adquirir este producto por el mercado de reventa las ganancias no podrán ser percibidas. “Cuando las galletas se compran a través de un vendedor externo, las tropas de Girl Scouts se ven privadas de las ganancias que financian la programación crítica durante todo el año”, dijeron en un comunicado.

Asimismo, la organización expresó que con las ventas no autorizadas están afectando no sólo a la comunidad que tiene más de 100 años haciendo uso de esta forma de venta para recaudar dinero, sino la imagen de las Girl Scouts.

A través del comunicado la organización también señaló que las “Girl Scouts of the USA, su consejo local de Girl Scouts y nuestros panaderos de galletas con licencia, no pueden garantizar que la frescura o la integridad de las cookies compradas a través de sitios no autorizados sigan siendo la misma”, dijo.

Una de las páginas de reventa que actualmente está promocionando el producto es eBay, quien aseguró recientemente que no tiene intención de quitarlas del stand. En este sentido, las Girl Scouts solicitaron la ayuda de la comunidad para detener las reventas.

“Apoyamos firmemente el espíritu emprendedor de las tropas locales de Girl Scouts trabajadoras y alentamos a los buscadores de galletas a que también apoyen a sus Girl Scouts locales”, destacó el anuncio. Por ahora, las personas que deseen comprar las tan codiciadas galletas de frambuesa deben hacer el perdido por el sitio web usando el Cooke Finder.

