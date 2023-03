En leggings estampados Yanet García se deja ver en el parque haciendo ejercicio

Yanet García ha decidido salir de su departamento para ponerse en forma en Central Park, compartiendo en su cuenta de Instagram varias publicaciones que la muestran usando leggings estampados y corriendo, lo cual encantó a sus millones de seguidores.

La ex chica del clima lució al máximo su figura con otro sexy atuendo; ella tomó unos minutos de descanso para tomar aire y complementó un clip con el mensaje: “La salud no se trata de perder unas libras y de la ausencia de una enfermedad crónica; se trata de sentirse bien, mostrarlo, y dar tus más altos dones al mundo”.

Yanet deseó a sus fans un feliz fin de semana compartiendo otra colección de imágenes, entre las que destacan las que la muestran paseando en bicicleta y haciendo desplantes para ejercitar sus piernas y glúteos. Ell escribió: “Haz algo hoy que tu “yo” del futuro te agradecerá”. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia Health Coach 🌱 (@yanetgarciahealthcoach)

También te puede interesar:

-Yanet García luce su retaguardia al mostrarse recostada y usando una microtanga rosa

-En ajustado enterizo azul Yanet García promueve su faceta como health coach