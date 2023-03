Llaman a Natalia Lafourcade “la nueva Paulina Rubio” al imitar acento español | VIDEO

El talento de Natalia Lafourcade la ha llevado por varios países del mundo, entre ellos España, donde actualmente la cantante se encuentra de visita por motivos de trabajo, e impactó por un video que compartió en redes sociales.

A través de TikTok, la intérprete de “Desde La Raíz” compartió un clip para mandar saludos a sus fanáticos e invitarlos a una de sus próximos conciertos, luego de su estancia en Barcelona.

“¡Holi! Nunca vengo a este espacio, pero les dejo cariño. Seguimos con #detodaslasfloresnl“, comentó la intérprete de “En El 2000” en el video.

Sin embargo, el detalle que más llamó la atención en el clip fue el acento “español” bastante notorio que mostró la también activista mexicana, según sus seguidores.

Fueron los usuarios de la citada plataforma quienes de inmediato hicieron comentarios comparándola con Paulina Rubio, pues consideran que habla de una forma muy similar a “La Chica Dorada” en el video.

“Qué onda con tu acento, Natalia no me falles, por favor”, “¿Por qué hablas con acento español?”, “Es 25% española”,“¿Paulina Rubio, eres tú?”, “Natalia Paulina Lafourcade”, “Es la nueva Paulina Rubio”, comentaron.

Natalia Lafourcade había escrito una canción para Paulina Rubio

María Daniela Azpiazu Tamayo y Natalia Lafourcade crearon el éxito “Nunca es suficiente”, una de las canciones más famosas en voz de la ganadora del Grammy, pero que en realidad iba a ser para que la grabara Paulina Rubio.

En una entrevista con la revista “GQ”, la intepréte de “Ella Es Bonita” explicó que se reunió con su amiga para escribir algo que le darían a “La Chica Dorada”, pero al tener la canción terminada, les fue difícil desprenderse del trabajo que realizaron y decidieron quedárselo.

“Le habían encargado unas canciones para Paulina Rubio y me dijo ‘no me quieres ayudar’ y le dije ‘bueno, vente a la casa, trae unos vinos’, terminamos borrachísimas con esas botellas de vino y estábamos emocionalmente no en un buen momento las dos, nos sentíamos raras con el amor, entonces hicimos esa canción”, confesó.

