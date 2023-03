Miguel Bosé confesó el motivo que le hizo perder la voz

En su más reciente entrevista, Miguel Bosé contó cómo fue que perdió la voz hace ocho años y cómo se recupera de ello.

La entrevista se realizó en el programa ‘El Hormiguero’ en España, en dónde también habló sobre su serie biográfica ‘Bosé: Yo seré’. Además, de las circunstancias personales y familiares que han marcado su vida, así como su adicción con las drogas y por qué tardó tanto en aceptar su bisexualidad.

Una infección le afectó toda la cara

“Me habían detectado una sinusitis crónica“, dijo el cantante durante la entrevista. Pero con el tiempo los médicos le alertaron que no era el verdadero problema de su pérdida de voz, sino que fu una “infección” de una muela: “Resulta que para ponerme un implante me taladraron el hueso y por ahí, poco a poco, fueron entrando residuos y el tiempo se transformó en una infección“, explicó.

Bosé aseguró que esta infección le llegó a afectar los intestinos, “me quitaron la muela y al día siguiente la voz me había vuelto después de 8 años”.

“Lo probé todo y viajé por todo el mundo visitando a los mejores médicos de Milán, Londres, Madrid, México, Nueva York… Fueron ocho años viajando con una miseria tremenda en el alma porque había perdido la herramienta. Yo ya le pedía a Dios que si no podía cantar no cantaba, pero que me devolviera la voz para que mis hijos supieran cuál es el timbre de la voz de su padre, para poder comunicarme“, contó.

Nuevas canciones y conciertos

Miguel Bosé anunció que se encuentra en tratamiento para recuperar el 100% de su voz, además de ir al foniatra y tratamientos para fortalecer su espalda.

“Tengo la intención de volver a grabar y a cantar. La foniatra me dice que estos años me he ‘tragado’ la voz y que tengo que ponerla en mi sitio para volver a mis plenas facultades. Me han dado un año de recuperación de espalda y voz y para el año que viene, en septiembre u octubre, arranco gira”, prometió.

