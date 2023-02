Paris Hilton confiesa que fue acosada por Harvey Weinstein

Paris Hilton reveló en una entrevista que tuvo un incidente incómodo con Harvey Weinstein en el Festival de Cine de Cannes del año 2000, cuando solo tenía 19 años.

Harvey Weinstein es un exproductor de cine estadounidense, actualmente convicto por abuso sexual. F

Fundó junto con su hermano Bob la productora de cine independiente Miramax, con las que produjo filmes como The Crying Game (1992), Criaturas celestiales (1994), Flirting with Disaster (1996) y Shakespeare in Love (1998).

Hilton se encontraba en el festival para asistir a la gala anual amfAR para la investigación del SIDA, que Weinstein estaba organizando ese año. La modelo dijo que conoció a Weinstein el día antes de la gala.

“Estaba almorzando con mi novio y él se acercó a la mesa y dijo: ‘Oh, ¿quieres ser actriz?’ Y dije, ‘Sí, realmente quiero estar en una película’”, dijo Hilton. “Yo era una adolescente, así que me impresionó. Yo estaba como, ‘¡Dios mío, Harvey Weinstein es genial!’ y él dijo: ‘Bueno, deberíamos tener una reunión. Puedes subir a mi habitación y leer guiones’… y yo simplemente no quería ir, así que nunca fui”.

Hilton continuó diciendo que Weinstein se volvió hostil hacia ella en la gala al seguirla hasta el baño de mujeres gritando: “¿Quieres ser una estrella?”.

“Fui al baño y luego él me siguió. Trató de abrir la puerta, estaba golpeando la puerta, golpeándola”, dijo Hilton al medio. “Y no la abría. Y vino la seguridad y literalmente se lo llevó y él estaba como gritando: ‘Esta es mi fiesta’, volviéndose loco. Me asustó y me asustó”.

Hilton reveló que había escuchado algunas cosas del magnate antes de conocerlo en Cannes.

“Sí, y era alguien tan poderoso en Hollywood que todos estaban aterrorizados. Ni siquiera quería decir nada al respecto porque estaba como, ‘No quiero que la gente se enoje conmigo por decir algo’, porque era algo conocido. Él era así y la gente decía: ‘Está bien, hazte de la vista gorda’”.

Weinstein negó el incidente del baño y las acusaciones de Hilton. Hablando a través de su portavoz de la cárcel del condado de Los Ángeles, Harvey dijo que “esto nunca sucedió” y que “nunca le gritó ni la siguió”.

