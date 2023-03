Altria Group anunció la compra de NJOY Holdings por de $2,750 millones de dólares

Este lunes una de las principales compañías de bebida y tabaco estadounidense, Altria Group anunció la compra por $250 millones de dólares de NJOY Holdings una empresa emergente dedicada a la fabricación de cigarrillos eléctricos.

Altria que ya cuenta en su portafolio con marcas como: Marlboro o AB Inbev, decidió hacer esta millonaria inversión a la compañía de vapeo, después de perder grandes sumas de dinero en la empresa de cigarrillos eléctricos Juul Labs al comprar un 35% de las acciones.

El año pasado Juul Labs enfrentó cargos por contribuir al vapeo en menores de edad, por lo que no sólo sus productos fueron prohibidos sino que además hubo apelaciones en tribunales donde se autorizó la revisión por parte de la agencia de la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA).

Con el nuevo acuerdo entre Altria Group y NJOY Holdings, los actuales accionistas esperan además $500 millones de dólares en efectivo que corresponde con algunos productos. Esta noticia es beneficiosa para la fabricante de cigarrillos eléctricos que en el 2017 logró recuperarse de la bancarrota.

NJOY Holdings, es una de las pocas empresas que cuentan con las autorizaciones correspondientes por parte de la FDA y sus productos son cigarrillos desechables basados en cápsulas y vendidos bajo la marca NJOY Daily.

Otras empresas con las mismas, características han sido multadas por la FDA por incumplir con el debido proceso legal y vender los productos dentro de Estados Unidos sin la debida autorización. Fabricantes como: BAM Group LLC, Great American Vapes LLC, The Vapor Corner Inc., y 13 Vapor Co, deberán pagar una sanción de $19,192 mil dólares por violación de la ley.

Te puede interesar:

Este collar inteligente puede ayudarte a dejar de fumar

Tabaquismo y restricciones en América Latina: una adicción legal que cuesta vidas