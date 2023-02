La FDA multó a cuatro fabricantes de cigarrillos electrónicos por venta ilegal en EE.UU.

Luego que desde el 2021, la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos (FDA) enviara más de 550 cartas de advertencia a las empresas tabaqueras, este miércoles la entidad anunció una multa civil monetaria o CMP para cuatro fabricantes de cigarrillos eléctricos por no tener la autorización reglamentaria para vender dentro del país.

Aunque la mayoría de las compañías ya han retirado los productos del mercado estadounidense, la FDA destacó que ninguna ha cumplido con el debido proceso federal, y, en cambio, ignoraron los avisos. En este sentido, el Dr. Brian King, director del Centro de Productos de Tabaco, indicó que “hacer que los fabricantes rindan cuentas por fabricar o vender productos de tabaco ilegales es una de las principales prioridades de la FDA”, dijo.

Por lo tanto, las tabaqueras BAM Group LLC, Great American Vapes LLC, The Vapor Corner Inc., y 13 Vapor Co, tendrán que pagar por ahora la multa máxima de $19,192 mil dólares por violación de la ley. “Estas acciones deberían ser una llamada de atención de que todos los fabricantes de productos de tabaco, grandes o pequeños, deben obedecer la ley”, destacó el portavoz de la agencia en un comunicado.

En este caso, los cuatro fabricantes pueden pagar la multa llegando a un acuerdo en la audiencia, pero solo tendrán 30 días; pasado ese plazo, si no responden, tendrán que pagar sanción por incumplimiento. “Estamos preparados para usar todo el alcance de nuestras autoridades para hacer cumplir la ley, especialmente contra aquellos que continúan violando la ley después de haber sido advertidos por la agencia”, manifestó King.

Una situación similar ocurrió en septiembre del año pasado, cuando la FDA multó con aproximadamente $440 millones de dólares al fabricante de cigarros electrónicos Juul Labs, luego de que se comprobara que comercializaba el producto en más de 33 estados del país, el cual contenía un alto porcentaje de nicotina y que era consumido en su mayoría por adolescentes.

