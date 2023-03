Carlos Ponce explicó “la razón” por la que no fue invitado a la boda Lele Pons y Guaynaa

El fin de semana la influencer Lele Pons y el cantante Guaynaa contrajeron nupcias en un evento lleno de lujos y acompañados por gran parte de la industria del entretenimiento actual. El acontecimiento dio mucho de qué hablar en las redes sociales y el artista multifacético Carlos Ponce lo aprovechó.

Ponce acudió al humor para explicar las razones que presuntamente tuvieron Lele y Guaynaa para no extenderle una invitación a la boda. A través de un reel que subió a Instagram cantando una graciosa canción dijo: “Lele y Guaynaa ya se casaron y no me invitaron”.

En la letra de la particular canción comentaba que en la celebración “estaba todo el mundo”, desde Enrique Santos y Chayanne, hasta la mascota de los novios. El también actor aseguró que se quedó “vestido y alborotado” por no poder ir al matrimonio.

Asimismo, haciendo muecas de indiferencia comentó que afín de cuentas “no le importó” no ser invitado al evento que muchos califican como “la boda del año”. Para finalizar su canción terminó diciendo: “no estoy de moda” con cara de consternación.

Por el gracioso video que compartió, Carlos Ponce ya ha recibido más de 50 mil ‘me gusta’ y unos 2 mil comentarios.

“A mí tampoco me invitaron. Pero cuando me case te invito a la mía ¿Sí?”; “A mí invitaron a la boda de Lele y Guaynaa y también para el cumpleaños de Emilio Estefan y decidí no ir a ninguno para que no se sintieran ofendidos”; “Cooo no estás de moda y hasta Paris Hilton estaba, que ya nadie se acordaba de ella”; “Yo me iba a casar contigo cuando era jovencita y no fuiste a la boda”, se logra leer en algunos de los comentarios.

Uno de los invitados más especiales de la boda fue el cantante Chayanne, esposo de la tía de Lele. El boricua bailó con su sobrina la canción ‘Tiempo de Vals’ y también gozó cantando a todo pulmón algunos de sus éxitos musicales con los más de 300 invitados. Las imágenes se han hecho virales en redes sociales.

Otros artistas que asistieron al matrimonio fueron: la socialité Paris Hilton, la exmiss universo Zuleyka Rivera, la presentadora Adamari López, la cantante colombiana Greeicy, el cantante Mike Bahía, la cantante dominicana Natti Natasha, la cantante estadounidense Becky G, la cantante española Aitana, la influencer Domelipa, la modelo Winnie Harlow, la cantante española Natalia Jiménez, entre muchos otros.

