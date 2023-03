“Invertiré mi dinero en hacer que te refundas o te retires”: Adrián Marcelo amenaza a Chessman, el luchador que lo golpeó

El sábado pasado se vivió un polémico momento entre el luchador de la AAA Chessman y el influencer Adrián Marcelo, cuando en medio de una entrevista que no se escucha muy bien por el ruido de fondo, el gladiador enfurece y le da un golpe entre el cuello y la cara al creador de contenido; posteriormente, éste último le quita un vaso de cerveza a alguien del público y con él golpea en la cabeza al rudo. Instantes después, otros luchadores tuvieron que entrar a escena para separar a los protagonistas de la riña y evitar que el escándalo pasara a mayores.

Luego de que el video se volviera viral, el influencer regiomontano rompió el silencio y contó su versión de lo sucedido en su cuenta de Twitch. Allí explica que el luchador lo agredió cuando le preguntó por qué no lo habían programado en la función que se realizó en el festival The Wolrd is a Vampire, que combinó escenarios de música con un ring de lucha libre y donde se llevó a cabo la entrevista.

“Eres un pu** mediocre, eres un don nadie, eres un neandertal, eres un abusivo. Yo en ningún momento quise exhibirte, ni siquiera te ofrezco una disculpa si mi pregunta de: ‘¿te programaron o no?’ te ofendió“, mencionó el creador de contenido.

Posteriormente, Adrián Marcelo agregó que sólo quería dar a conocer el trabajo de Chessman, pero que luego de la agresión, va a tomar medidas serias y lo amenazó con meterlo a la cárcel o generarle un problema que podría terminar con su carrera.

“Eres un animal, cuando alguien viene a amplificar tu trabajo, sea quien sea, es un creador que te gusta o no, está amplificando tu trabajo. Va a ser hasta donde tope carnal. Voy a invertir en hacer que te refundan o que te cueste mucho hasta el punto en el que tengas que retirarte“, concluye.

Decir que habrá repercusiones legales es obviar. https://t.co/sPkMvMUSjs — adrián marcelo (@adrianm10) March 5, 2023

Mientras el luchador ha guardado silencio al respecto, la empresa de lucha libre para la que trabaja, la AAA, publicó que se encuentran investigando los hechos a profundidad para dar una postura oficial en cuanto sea posible.

“Estamos al tanto del incidente entre Adrián Marcelo y Chessman en el Festival The World is a Vampire. Revisaremos todos los detalles y daremos un anuncio con la postura oficial de Lucha Libre AAA Worldwide“, publicó la empresa en redes sociales. Comunicado oficial #LuchaLibreAAA sobre el incidente @adrianm10 y Chessman pic.twitter.com/GCRmzVGHqE— Lucha Libre AAA Worldwide (@luchalibreaaa) March 5, 2023

