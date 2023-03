Tania Rincón se luce en ceñidos leggings mientras hace ejercicios al aire libre

Tania Rincón es muy disciplinada en cuanto a ponerse en forma, y a través de sus historias de Instagram publicó clips que la muestran haciendo sus rutinas diarias de ejercicios en un gimnasio al aire libre; así, comenzó saltando sobre un cajón, demostrando su buena condición.

Usando ceñidos leggings la bella conductora de 36 años procedió a cargar una pesa mientras una liga sujetaba sus caderas. Ella tiene una rutina muy estricta para poder contar con energía suficiente a lo largo del día.

Hace algunos días Tanía Rincón anunció su separación de Daniel Pérez, pero eso no le ha quitado el buen humor, algo que refleja cada mañana en el programa de televisión “Hoy”. Ella recientemente posó para unas fotos usando un minivestido camisero en color rosa, compartiendo las imágenes en Instagram y complementándolas con el mensaje: “Rosa, pero no salvaje”. View this post on Instagram A post shared by Tania Rin (@taniarin)

