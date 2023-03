Usando un enterizo azul La Mala Rodríguez se muestra haciendo una rutina con pesas

Foto: Carlos Alvarez for The Latin Recording Academy / Getty Images

Cada semana La Mala Rodríguez realiza extensas rutinas de ejercicios en su casa, compartiendo con sus fans en Instagram videos en los que además luce su curvilínea figura. Ahora se mostró usando un ajustado enterizo azul, poniéndose en forma con ayuda de pesas y hasta bailando sensualmente en un descanso. El mensaje que escribió junto al clip fue: “Qué hermoso el mes de marzooooo 🌼”.

En otro video la estrella de hip hop aparece caminando en los pasillos de un hotel, antes de dirigirse a un auditorio para presentarse en concierto. Ella presumió su enterizo estampado que la hacía verse como una superheroína, y el resultado fueron más de 132,000 likes para esa publicación.

Con su gira por Latinoamérica La Mala Rodríguez ha recorrido países como Chile, Perú y México; todo eso ha hecho que sus seguidores en Instagram aumenten, sumando ya más de un millón. Uno de sus recientes posts la muestra de espaldas, usando ajustados leggings negros y extendiendo los brazos; su texto para la imagen fue: “Hasta pronto TIJUANA amada”. View this post on Instagram A post shared by MALA RODRIGUEZ (@malarodriguez)

