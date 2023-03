Gerardo ‘Tata’ Martino revela su gusto por dirigir en la MLS tras su pasado en el Atlanta United

Gerardo ‘Tata’ Martino no tuvo buenos resultados con la Selección de México en el Mundial Qatar 2022, pero en su paso con el Atlanta United en la Major League Soccer vemos una realidad distinta, pues el argentino logró quedar campeón del torneo estadounidense con dicha franquicia.

Es por este motivo que el estratega no descartó la posibilidad de retomar el campeonato de Estados Unidos con un nuevo equipo, “siempre lo mencioné. Participar de la MLS me gustó mucho”, mencionó el estratega con pasado en diferentes selecciones como lo es México y Argentina.

Pero esto no fue lo único de lo que habló Martino con el periodista Tomy Arguelles, en el streaming llamado “Olfato de Gol”, pues en dicho medio habló sobre su participación en la MLS con el Atlanta y como es que le gusta el formato que posee el campeonato.

“Es cierto que me tocó participar de un proyecto que pocas veces se le da a un entrenador, porque no existe esto de comenzar un proyecto junto con la llegada de un entrenador, para armarlo desde cero. Pero la verdad es que el formato de la MLS me gusta. La paridad entre los equipos me gusta, me gustan los diferentes proyectos que llevan a cabo las instituciones”.

“Yo siempre lo menciono: cuando tuve las primeras conversaciones con la dirigencia de Atlanta United, en los conceptos generales teníamos una notable coincidencia, y a la larga eso es muy fácil que de eso salga un buen trabajo. No siempre se puede lograr un título, pero sí es muy probable que se haga un buen trabajo”, finalizó el estratega con pasado en el FC Barcelona, Cerro Porteño y Libertad en Paraguay.

