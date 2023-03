Internautas le ‘suplican’ a Francisca Lachapel que se busque un asesor de imagen

Francisca Lachapel sigue causando controversia con el cambio de look al que se sometió meses atrás con el propósito de amarse a sí misma en todas las formas posibles. Si bien para muchos esta acción le favoreció, otros no han dudado en compartir su opinión, aunque no siempre se trate de un positiva.

De hecho, su cuenta de Instagram se ha convertido en un vertedero de críticas que la conductora de ‘Despierta América” ha sabido sobrellevar. Sin embargo, esto no evita que su comunidad digital la defienda a capa y espada ante sus detractores.

Tal fue el caso de su más reciente publicación, donde Francisca Lachapel se dejó ver enfundada en un elegante conjunto de saco y pantalones a la medida que se abrazaron a sus curvas. A la par, la famosa utilizó unos stilettos color nude que le dieron la ilusión de unas piernas kilométricas.

No pasó mucho tiempo antes de que los ‘haters’ hicieran su arribo y dejaran comentarios no tan agradables. No obstante, hubo uno en específico que desató una batalla campal de opiniones.

“Ella debe buscar un asesoramiento, una cosa e lo que a uno le gusta y otra lo que quede bien. No le voy a decir te ve bonita porque eso es lo que ella quiere escuchar, ella se ve bien, sí, pero ella es una figura pública”, escribió un usuario.

A pesar de ello, no faltaron aquellos fanáticos que llegaron al rescate de Francisca Lachapel para contrarrestar las críticas y reprobar las palabras. Aquí te compartimos algunos de los mensajes de apoyo que la dominicana recibió:

“Te ves hermosa, por favor tengamos mas empatía con los demás, dejen de estar diciendo tonterías”, “Que nadie apague tu luz preciosa” y “Que todo el mundo hable, te ves hermosa Francisca”, son algunos de los piropos que se leen en la red.

