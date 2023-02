Francisca responde a los que cuestionan el largo del cabello de su hijo

La presentadora del programa ‘Despierta América’, Francisca Lachapel, ha sido recientemente blanco de críticas por dejar a un lado los estereotipos y recuperar sus rizos naturales. Pero las opiniones no han sido son solo para su cabello, sino para el de su bebé Gennaro.

En una ronda de preguntas en sus historias de Instagram, Francisca fue consultada por una internauta sobre cuándo tiene previsto cortar el cabello a su pequeño.

“¿Cuándo le cortarás el pelo a tu lindo Gennaro? Es Varoncito”, escribió una seguidora.

La exreina de Nuestra Belleza Latina respondió: “No está en mis planes en un futuro cercano”.

Captura de pantalla en Instagram.

La respuesta de Francisca es parte de una ola de opiniones que se ha venido generando sobre el largo de los rizos que tiene el precioso Gennaro, quien tiene un año y siete meses de vida.

Hace unos días la artista publicó un video de su bebito para compartir con sus seguidores la personalidad que está desarrollando. Sin embargo, algunos internautas emitieron opiniones sobre el cabello del pequeño.

“Ay Dios parece niña. Él es bello, pero debe peinarlo como niño”; “Espero no ofender con mi comentario, pero parece niña…”; “¿Por qué se empeñan en que se parezca a una niña?”; “Ese niño debe vivir su infancia sin tanta exposición. ¡Ustedes están afectados por efecto de demostración! ¡Están enfermando a sus hijos! Es un niño hermoso, pero parece niña, no le pongas ganchitos, creo que tu tema personal de cabello lo quieres resolver con tu hijo y no te das cuenta. ¡Dios bendice ese bebe tan brillante! ¡Es el color de su padre con la cara de tu madre! Una combinación muy bonita”, son parte de los más de 2.500 comentarios en el clip.

Muchos también reaccionaron en defensa de Francisca y la manera que tiene de criar a su bebé, al que le echaron miles le elogios por lo tierno, inteligente y ocurrente que es.

“Dile a Genaro que tenga cuidado, le van a dar una infracción!!! Es ilegal ser tan adorable. God bless him!”; “¿Y QUIEN DICE QUE EL LARGO DEL PELO DEFINE EL SEXO de un NIÑ@? Además l@s que la siguen saben que PARIÓ un niño y que él quiera ser lo que quiera tampoco lo va a decidir el largo del pelo, que a propósito Tiene unos rizos de oro envidiablemente HERMOSOS. DLB.“, comentaron quienes apoyan a la presentadora de Televisión.

