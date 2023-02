Francisca publica fotos luego de despertar y se arma una trifulca de opiniones por su cabello

La presentadora del programa televisivo ‘Despierta América’, Francisca Lachapel, se hizo unas fotografías poco después de levantarse de la cama y las subió a su Instagram dejando ver su cabello sin moldear. Las imágenes causaron todo un revuelo entre los internautas.

Con un ánimo de sábado por la mañana, Francisca decidió tomarse un cafecito y publicar tres fotografías. Se dejó ver en pijamas azul, sin maquillaje en su rostro y con una cabellera muy común en una chica que está en proceso de descubrir cómo cuidar sus rizos.

En el post deseo un buen día a sus seguidores, aprovechó de bromear sobre qué necesitan las madres para recargar energías por las mañanas.

“Las mamás necesitamos muuuuuchoooo café en las mañanas. Feliz día mi gente linda…”, escribió la exganadora de Nuestra Belleza Latina en el pie del post.

El carrusel de imágenes no pasó desapercibido y rápidamente los internautas armaron una trifulca por el estilo de su abundante cabellera.

“Creo que debe darle forma a tu pelo. Está bonito, pero debe arreglarlo mejor, perdona no quiero hacerte sentir mal. Te admiro y respeto”, escribió una seguidora de Francisca.

Otro de los comentarios en el post que cuenta con más de 30 mil likes dice: “Francisca por favor ponte tu cabello que te ve más bonita, quizás te gusta más así, pero recuerda que tú trabajas para la televisión y ese tipo de peinado es para el tigueraje no es para una mujer como tú eres una mujer muy hermosa, pero ese peinado no vas contigo es una humilde opinión espero que la pongas en practica ojo esas personas sea compañero o compañera que te dicen que te quede así no le hagas caso mi niña que sigas tus éxitos. Bendiciones”.

Posiblemente sin pensar en lo que pudiera afectar su comentario, otra internauta agregó: “Te cambie por chikibombom, tu cabeza es igualita que la peluca que usa chikibombom Jjjjj, lo ciento Francisca pero como no te soporto verte tu cabeza te voy a bloquiar y asunto areglado yo hera tu Fan pero esa cabeza esta de madre y padre. la verdad sin hipocresia, te queda muy mal. te bloqueo porque la verdad y perdón pero no me da gusto seguirte, si yo fuera tu esposo ME DIVORCIO, porque esa promesa esta de madre es como quitar a una francisca y poner a la vecina 😂😂😂 Suerte Francisca te todas forma te deseo lo mejor pero no te va ese estilo de corte o de pelo ponte pelucas !!!”

Los comentarios buenos también se visibilizaron en el post. Algunos optaron solo por colocar frases cortas como “BELLLAAAA AL NATURAL”, “Linda”, “Entiendan NADIE despierta con el cabello arreglado o definido”.

Hace dos meses Francisca se cortó el cabello que había tratado químicamente y se pidió perdón por ella misma llamarse “fea” por no tener un cabello lacio. Ahora está viviendo el proceso de recuperar su cabellera natural.

