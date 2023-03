Paulina Rubio muestra cuánto ha crecido su hijo Eros en una tierna fotografía

Con un conmovedor mensaje y una inesperada fotografía, la cantante mexicana Paulina Rubio festejó el cumpleaños número 7 de su hijo Eros. Como resultado, los internautas no dudaron en expresar su sorpresa gracias a cuánto ha crecido el pequeño. ¡Sigue leyendo para enterarte de los detalles!

La ex Timbiriche recurrió a su cuenta de Instagram para gritar su amor por Eros, hijo que procreó junto al ex participante de ‘La Voz México’, Gerardo Bazúa. Para ello optó por dar un vistazo al pequeño a través de una imagen que no tardó en viralizarse en redes sociales.

“Happy Birthday Eros, #7 🎉🥳🎂nuestro cupido 💘 nuestra luz, amo ser tu madre”, escribió la intérprete de temas como ‘Ni una sola palabra’, ‘Ni rosas ni juguetes’ y ‘Besos de ceniza’ para acompañar su publicación.

La postal con el sol de fondo mostró a una Paulina Rubio con mirada juguetona mientras abraza a su hijo. Por su parte, Eros luce muy elegante enfundado en un saco a rayas y escudo de “marinero”.

Tras desatar suspiros y conmover a su público, la famosa y su pequeño se volvieron el blanco de piropos y mensajes de cariño por parte de su comunidad digital, incluyendo una que otra celebridad.

Tal fue el caso de la actriz y cantante Dulce María, así como de la primera actriz Itatí Cantoral y la conductora Yolanda Andrade.

Por su parte, los fanáticos de la cantante dejaron mensajes como: “Que bella foto Pau, feliz cumpleaños príncipe”, “Ese pequeñín es el que más se parece a ti no solo físicamente, también creo que te igualó en lo pícaro y travieso” y “Felicidades a tu hijo y felicidades a ti por ser una excelente madre”, se lee bajo la publicación.

