¿Cómo se mejoró la relación entre Julio César Chávez y Diego Armando Maradona?

Julio César Chávez y Diego Armándo Maradona son dos leyendas del deporte. Chávez es un ícono del boxeo mexicano y “El Pelusa”, uno de los mejores jugadores del fútbol argentino. Pero la historia entre ambos no comenzó de la mejor manera, sobretodo por los prejuicios del “Gran Campeón Mexicano.

En una entrevista con Adrián Marcelo, publicado en su canal de Youtube, Julio César Chávez reveló que en un principio no tenía cierta afinidad hacia Diego Armando Maradona. De hecho, este prejuicio hizo que el exboxeador mexicano no asistiera al programa del historico futbolista argentino, La Noche del 10.

“Cuando estuve con Maradona en Culiacán, fijate que yo tenía una impresión de él mala y se lo dije en su cara. Le dije: ‘Tú me caías gordo’. Por eso no fui a su programa porque el me invitó a su programa cuándo él tenía su programa. Yo no quise ir“, reveló Chávez en la entrevista.

¿Cómo cambió la concepción de Julio César Chávez?

Sin embargo, solo un encuentro entre ambos fue suficiente para que Julio César Chávez cambiara la concepción que tenía sobre “El Pelusa”. No está de más recordar que Maradona dirigió a Dorados de Sinaloa, club que lo acercó a México y al “Gran Campeón Mexicano”.

“Pero ahora que te conozco le dije: ‘te pido disculpas’. La verdad con todo respeto, Maradona no hallaba qué hacer conmigo; besándome, halagándome. La verdad puras cosas bonitas. Me quedo con ese recuerdo bonito”, reconoció. 2 cracks el mejor del Boxeo junto a la mano de Dios🥊⚽Julio Cesar Chávez 🇲🇽 y Diego Maradona 🇦🇷 pic.twitter.com/OoVWU4DAVQ— Rocko Cobain (@RockoCobain) January 24, 2021

