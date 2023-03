José de Jesús Corona y las contradicciones que afecta directamente al Cruz Azul

José de Jesús Corona, arquero del Cruz Azul está con un buen presente en el Clausura 2023 de la Liga MX, algo que le daría una extensión de contrato al jugador de 42 años de edad. No obstante, se dice que ‘Chuy’ se quedaría solo con la condición de seguir como titular en el cuadro cementero.

Sin embargo, muchos de los seguidores del cuadro celeste están recordado unas palabras dicha por el guardameta en 2018, momento en donde no fue considerado para el Mundial organizado en Rusia ese año.

“Es momento de que vengan las nuevas generaciones. Ahora, en el proceso pasado, no tuve oportunidad de ir a ninguna convocatoria y se respeta la decisión”, dijo el meta a Guillermo Ochoa, dejando claro que la edad si es un factor importante.

Y es ahí donde el guardameta se contradice, pues en Cruz Azul, dos colegas y compañeros están en búsqueda de su posición, Sebastián Jurado y Andrés Gudiño que tienen 25 y 26 años, respectivamente, pero que no pueden adueñarse de la cabaña debido a que Corona no desea dar un paso al costado.

“Mi idea es continuar en el club, pero si le dije que iba a ser muy sincero sobre cómo me sentía de mi rodilla por el tema que tuve hace un año, ahora me siento muy bien físicamente, importante para poder tomar esta decisión de poder continuar, obviamente se tiene que hablar con la directiva, ahora con Óscar Pérez también, y el Tuca, él también tiene que ser partícipe”, dijo el guardameta de 42 años.

“Mi ilusión es mantenerme en el club, obviamente me gustaría retirarme en esta institución que siempre me ha respaldado en todo momento, muy agradecido, pero también ya será tema de analizar qué es lo que sucede y me gustaría jugar un año más y de ahí ya pensar en el retiro, saber que uno se está preparando“, agregó.

