Aficionados se burlan del Cruz Azul con avalancha de memes luego de la derrota contra Mazatlán FC

Mazatlán FC ganó por primera vez en el torneo y tras 10 jornadas transcurridas en el Torneo Clausura 2023 de la Liga MX por fin lograron sumar de a tres puntos a costa de un Cruz Azul que fue víctima de los memes en la primera caída de Ricardo Ferretti como entrenador del equipo.

Luego de que La Máquina Celeste abrió el marcador, los Cañoneros se enchufaron en el partido frente a su público en el Kraken y lograron darle la vuelta al encuentro 3-1, desatando una ola de memes y burlas encabezadas por la del dueño del equipo Mazatleco, Ricardo Salinas Pliego, quien escribió que en el juego se había vivido la clásica “cruzazuleada” y se mofó recordando el “Tucanazo”, en referencia al apodo del DT brasileño.

La clásica “cruzazuleada” 😂😂😂 — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) March 4, 2023

Por ello, aquí recordamos los mejores memes dedicados a Cruz Azul y al Tuca Ferretti.

Cruz Azul va perdiendo contra el Mazatlán… el Mazatlán mamón pic.twitter.com/Yix5iqegED — Boser (@bosersalseo) March 4, 2023

El Mazatlán está bailando al Cruz Azul 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/GLLTP8vzoH— 🦅🏆 El HINCHA 🏆🦅⚽ ™ (@El_Hincha12) March 4, 2023

Joaquín Moreno 9 puntos en 3 partidos como interino de Cruz Azul.



Tuca, perdió contra Mazatlán. pic.twitter.com/lzg1o73W3b— Juan Carlos Zúñiga (@JC_Zuniga) March 4, 2023

Cruz Azul perdió contra el último lugar de la tabla y salieron los mejores memes. El Mazatlán obtuvo su primer triunfo del torneo. pic.twitter.com/bdYLruAaRT— Chikistrakiz (@chikistrakiz) March 4, 2023

Les ganó el Mazatlán!!!! pic.twitter.com/5iQm9FB7p7— Héctor Mau Alv (@ElBanqueado87) March 4, 2023

➖Mazatlán acaba de romper una racha de 12 juegos sin ganar.



➖Cruz Azul suma 5 derrotas en el torneo. pic.twitter.com/Hcok7OB3tr— NOW Sports (@Now_deportes) March 4, 2023

Billy Alvarez viendo como el Cruz Azul del Cascajo está haciendo el puto ridículo ante el Mazatlan, un equipo de 3era.



Que ganas de que bajará y rescindiera el contrato de todos.



💀 pic.twitter.com/wQSE1UAaFF— DIEGOL ⚽️ (@Diegol90Mx) March 4, 2023

Pidan un deseo, ganó Mazatlán; y a Cruz Azul. pic.twitter.com/ubJ8baPEFl— futbol mx paint (@futbolmxpaint) March 4, 2023

El Super Cruz Azul del Tuca le dio su primera victoria al Mazatlan

Originally tweeted by . (@la13miobsesion) on March 4, 2023. Lo de Cruz Azul en Mazatlán sólo fue un accidente…!!



Continuaremos con nuestra racha ganadora en los próximos partidos… 🙄 pic.twitter.com/oLaMBth0H6— Don Payo (@SPayito) March 4, 2023 Esta imagen define mi sentir por #CruzAzul cada fin de semana.

Pero seguro que la próxima semana ganan y me vuelvo a ilusionar que este año es el bueno..#Mazatlán les gano por 3, ya ni la chingan 🤌 pic.twitter.com/lqzk0FSp6L— Max Patraca (@MaxPatrak) March 4, 2023 Cuando América derrotó a Mazatlán 6 a 0 y Henry Martín metió 3 goles los aficionados de Cruz Azul se burlaron porque decían que Henry sólo le metía goles a puro equipo muerto.



El karma les llegó muy rápido: pic.twitter.com/CN1GplSWh2— Pasión América (@PasionCAmerica) March 4, 2023

