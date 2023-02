El Tuca Ferretti debuta con triunfo en el banquillo de Cruz Azul y desde el estadio Azteca

Finalmente se dio lo que muchos esperaban, Ricardo “Tuca” Ferretti debutó en el banquillo de Cruz Azul y lo hizo de manera positiva, con victoria de 1-0 sobre el Juárez FC y en el estadio Azteca, ante la afición del equipo cementero que se ilusiona por la llegada del brasileño y por la racha del equipo.

Aunque es el primer triunfo del Tuca al mando del Cruz Azul, es importante señalar que La Máquina vive su mejor momento del campeonato al sumar tres victorias consecutivas e ir escalando posiciones que los sacan de la crisis en la que estaban sumergidos hasta hace poco.

A pesar de todo, aún falta trabajo, pero los cementeros parecen ir aceitando la máquina como es debido, ahora falta volver a competir como los grandes, algo que han dejado bajo la responsabilidad de un hombre ganador de siete títulos en México.

Cabe señalar que Ferretti no estuvo en el terreno de juego en la primera mitad y Guillermo Vázquez se hizo cargo mientras el brasileño se encontraba en el palco y hasta le dio tiempo de fumarse un cigarrillo, algo que no está permitido en el estadio. Sin embargo en la segunda mitad, el Tuca bajó y se hizo cargo del equipo, sin duda un hecho muy particular.

Uriel Antuna fue el encargado de abrir el marcador al minuto 14 luego de finalizar una jugada y definirla en el arco contrario y así marcar el primer gol en la nueva etapa del Cruz Azul al mando del Tuca Ferretti.

Cabe señalar que Cruz Azul venía de derrotar 3-1 al Puebla y 1-0 al Atlas, ahora con este triunfo sobre el Juárez, suma como se cito anteriormente, su tercera victoria consecutiva en el Torneo Clausura de la Liga MX.

La Máquina supo vivir de la renta desde el minuto 14 y finalmente llevarse tres puntos importantes de cara a lo que será la próxima jornada en la que visiten el estadio del Mazatlán FC.

