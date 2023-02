El Tuca Ferretti muestra su satisfacción por poder sentarse en el banquillo de Cruz Azul: “Muchos quisieran estar en mi lugar”

Ricardo Tuca Ferretti ya es nuevo entrenador del Cruz Azul y experimentado brasileño mostró su satisfacción por llegar a una de las instituciones más grandes del fútbol mexicano. “Cuantos no quisieran estar en mi lugar, uno se siente muy feliz y muy agradecido por esta oportunidad“, dijo el director técnico de 69 años de edad.

Ferretti llega al equipo cementero, al que considera está entre los cuatro más grandes de la historia del balompié mexicano junto a América, Chivas y Pumas. “Cruz Azul es uno de los cuatro grandes del futbol mexicano, que más honor puedes tener como trabajador, como empleado, entrenador en una institución tan grande como esta“, reiteró.

El Tuca Ferretti vive del presente

Con siete títulos en sus vitrinas, Ricardo Ferretti asegura que no vive d los logros pasados con otros equipos, por el contrario, vive del presente y solo ve hacia adelante. “Llego al mil por ciento porque yo no vivo del pasado, yo no vivo de un club, el pasado pasó. Ahora tengo que vivir del día de hoy y todo lo que se logró se quedó en el pasado. Lo importante es de hoy para adelante“, puntualizó el histórico entrenador.

De igual manera, confía en que tendrá buena química con sus jugadores, a quienes señala ya haber visto jugar en la pasada victoria en el Azteca frente Atlas, junto a su auxiliar Guillermo Vázquez, con quien estuvo en el partido.

El debut del Tuca Ferretti

El Tuca Ferretti dirigirá su primer encuentro al mando de Cruz Azul el próximo sábado 25 de marzo en el Azteca, cuando La Máquina reciba al Juárez FC, precisamente el último equipo al que dirigió el brasileño y con el que terminó abruptamente su relación laboral.

Asimismo, señaló que como persona de fútbol que es, conoce al 80% del plantel de jugadores del Cruz Azul, razón por lo que espera sacar lo mejor de cada uno en beneficio del equipo.

