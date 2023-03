Santiago Giménez y sus rivales a vencer en un hipotético fichaje por el Sevilla de España

Santiago Giménez es uno de los futbolistas mexicanos más destacados de la actualidad. El atacante del Feyenoord de Países Bajos ha tenido un espléndido rendimiento en su primer año en Europa. Su nivel le ha permitido colocarse en el radar de uno de los grandes equipos españoles que hoy pasa por horas bajas: el Sevilla FC.

Los goles son una de las principales falencias del conjunto español. El Sevilla solo ha marcado 27 goles en 24 partidos de LaLiga. El conjunto dirigido por Jorge Sampaoli marcha en la decimoséptima posición de la liga de España y corre el riego de irse al descenso.

Ante la ausencia de gol y, en caso de que el Sevilla logre mantenerse en primera división, la directiva ya planea algunos cambios para no repetir esta pesadilla. Uno de sus posibles refuerzos sería Santiago Giménez, tal y como lo han anunciado varios medios.

Los rivales de Santiago Giménez en la delantera

El Sevilla cuenta actualmente con dos delanteros centro en su plantilla: Rafa Mir y Youssef En-Nesyri. El atacante español ha marcado 3 goles en 16 partidos de la liga española. Pero la principal competencia de Giménez sería el goleador marroquí. View this post on Instagram A post shared by Rafa Mir 😈 (@rafamir33)

Youssef En-Nesyri ocupa una plaza de extranjero, misma por la que pelearía el atacante mexicano. El delantero de la selección de Marruecos ha jugado 20 partidos en la temporada y solo ha podido anotar 5 goles, una cifra no muy destacada. View this post on Instagram A post shared by YouYou🦁 (@ennesyri15)

Santiago Giménez acumula 12 goles con la camiseta de Feyenoord sin dejar de mencionar que sus minutos de juego no han sido excesivos. La eficacia del ex jugador de Cruz Azul ha llamado la atención del Sevilla FC y su juventud podría ser un factor adicional que facilite la llegada del “Bebote” a España.

