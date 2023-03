Santiago Giménez y una trombosis que puso en riesgo su vida

Santiago Giménez es uno de los mejores futbolistas mexicanos en la actualidad. Esta concepción va sostenida con su alto nivel con el Feyenoord en el fútbol de Países Bajos. El “Bebote” destaca en Europa jornada tras jornada, pero su exitosa carrera estuvo en peligro en el pasado. Así lo reveló Christian Giménez, padre del exatacante de Cruz Azul.

El “Chaco” reveló que su hijo tuvo que ser tratado en el quirófano en 2018, luego de que se le detectara un coágulo. Este problema de salud generó mucha preocupación en Christian y pudo haber acabado con la carrera de Santiago Giménez.

“Estaba en riesgo su salud, estaba en riesgo su vida, no fue fácil. Creo que la determinación de él, tener en la mente, la fortaleza que tenía él. Yo le decía a Santi: ‘a mí ya no me importa si juegas o no juegas, a mi me importa tu vida’, y él me decía que quería jugar al fútbol, que no le importaba otra cosa que no fuera jugar al fútbol“, recordó Giménez en una entrevista con Javier Alarcón.

A partir del minuto 11:00.

La recuperación del “Bebote”

Christian Giménez continuó dando detalles de esta difícil etapa en la vida del “Bebote”. Por suerte la irregularidad fue detectada a tiempo y, luego de tres operaciones, Santiago Giménez decidió seguir con su carrera y hoy es uno de los jugadores más destacados de la Eredivisie.

“Lo detectaron a tiempo, y las tres operaciones que tuvo Santiago fueron con éxito. La primera operación había mejorado sólo un 20 por ciento, pero no podía jugar, no podía tener actividad física. Su vida ya estaba a salvo, pero no podía jugar porque podría tener sangrados internos (…) Por suerte la vena se restauró en un 70 por ciento, no se puede al cien, pero ahí el doctor le dijo que ya está, que iba para adelante. (…) Gracias a Dios los trombos no fueron al pulmón o a la cabeza, porque habría sido otra historia”, concluyó. Qué gusto ver de vuelta a Santiago Giménez.



Después de meses complicados, regresa a la actividad y lo hace con gol⚽️✅



No jugaba desde el 1 de Septiembre de 2018. Ojo que tiene 17 años y 11 meses👏🏻👌🏻 pic.twitter.com/Dz9BUrcyCu— Adrián Esparza Oteo (@A_EsparzaOteo) March 30, 2019

