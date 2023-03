Volodymyr Zelensky invita a Kevin McCarthy a visitar Ucrania

El presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky invitó al presidente de la Cámara de Representantes Kevin McCarthy a visitar su país para que se dé cuenta de la destrucción que ha dejado la invasión rusa.

La invitación del presidente ucraniano llega cuando un amplio grupo del Partido Republicano ha puesto sobre tela de juicio si Estados Unidos debe seguir apoyando ayuda a Ucrania.

En entrevista con CNN, Volodymyr Zelensky le pidió a Kevin McCarthy ser testigo de la destrucción de la guerra “señor McCarthy, tiene que venir aquí para ver cómo trabajaos, qué estamos pasando aquí, qué guerra nos causó, qué personas están luchando ahora, quiénes están luchando ahora. Y después de eso, haga sus suposiciones“.

McCarthy, quien ha dicho en reiteradas ocasiones que apoya al país comandado por Volodymyr Zelensky, le dijo al medio antes citado que no planea visitar Ucrania y argumentó que el presidente Joe Biden no ha actuado lo suficientemente rápido para ayudar al país.

“Creo que el presidente McCarthy nunca visitó Kiev o Ucrania y creo que eso lo ayudaría con su posición”, dijo Volodymyr Zelensky quien incluso dijo que “cuando los demócratas y los republicanos se acerquen a nosotros, verán las raíces del suministro: cada proyectil, casa bala, cada dolor…”.

“Seamos muy claros sobre lo que dije: nada de cheques en blanco, ¿de acuerdo? Entonces, desde esa perspectiva, no tengo que ir a Ucrania para entender dónde hay un cheque en blanco o no. Seguiré recibiendo mis informes y otros, pero no tengo que ir a Ucrania o Kiev para verlos. Y mi punto siempre ha sido, no proporcionaré un cheque en blanco para nada”, dijo McCarthy a CNN.

Días atrás McCarthy dijo al medio antes citado que no aprobaría de manera automática ningún paquete de ayuda que solicite la Administración Biden.

La congresista Marjorie Taylor Greene recientemente dijo que se encontraba “comprometida a decir que no hay dinero para Ucrania y que ese país lo que necesita es encontrar la paz y no la guerra”.

Mientras que el congresista republicano Matt Gaetz presentó semanas atrás un documento denominado “Resolución sobre la fatiga de Ucrania” ha pedido que Estados Unidos deje de apoyar a Ucrania porque “está contribuyendo involuntariamente a que se produzcan más víctimas civiles.

“La Cámara de Representantes considera que Estados Unidos debe poner fin a su ayuda militar y financiera a Ucrania e insta a todos los combatientes a alcanzar un acuerdo de paz”, acotó.

