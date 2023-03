Alfredo Adame reacciona a la próxima demanda de Andrea Legarreta en su contra | VIDEO

Ahora sí se armó tremendo escándalo después de que Andrea Legarreta se dijera harta de las acusaciones e insultos de su excompañero del programa “Hoy”, Alfredo Adame, por ello confesó que ya alista una demanda para ponerle fin a sus ataques.

“Estoy preparando una demanda para cerrarle la boca a un tipo que ya me tiene harta. No para de hablar de mí. Habla a veces de mentiras, en su locura decidió hablar de mi” ANDREA LEGARRETA

Y confesó que en los próximos días dará más detalles sobre el proceso legal que enfrentará contra su excompañero en el “programa Hoy” y actor de Televisa.

“Les pido que no le pregunten de mí. Se siente con la libertad de opinar de hablar. No formen parte de esto. Ya estuvo bueno, yo me haré cargo de eso. No vuelvan a poner mi nombre en su boca. No tiene nada que opinar de mi vida” ANDREA LEGARRETA

Ante esto, el próximo acusado, Alfredo Adame, rompió el silencio y fiel a su estilo reaccionó ante esta noticia de una manera muy particular.

¡Alfredo Adame reacciona en exclusiva a la demanda que Andrea Legarreta pondrá en su contra! 😱📺 #VLA #YaSeVale pic.twitter.com/MnnF5ehGPb — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) March 9, 2023

Pues durante una charla con el programa “Venga La Alegría”, el exgalán de telenovelas fue muy contundente y dio a conocer que tiene argumentos suficientes para “taponear” las demandas que le ponga la conductora de “Hoy”, pues al parecer ya la investigó.

“Yo tengo tema con que contestarle y no tengo uno, tengo 50 temas con que contestarle y taponearle sus demandas. A mi cuando la gente me cae mal y no la quiero, la investigo” ALFREDO ADAME

Y, por si fuera poco, aprovechó para volver a hablar justo de la separación de Legarreta con su marido Erik Rubín. Señalando que el integrante de Kabah fue el tercero en discordia en su relación.

“No es mi culpa que Apio le haya tumbado al marido. Yo creo que sí se lo bajó. Es mucho más bonito” ALFREDO ADAME

Para finalizar, Adame recordó que durante el tiempo en el que coincidió con Andrea Legarreta en Televisa le hizo la vida pesada ya que presuntamente le quitó proyectos.

“20 años de la vida pesada, me quitó proyectos. Me hizo maldad y media. Me insultas y te la regreso” ALFREDO ADAME

También te puede interesar: