Andrea Legarreta estalla por fin contra Alfredo Adame y alista demanda: “me tiene harta” | VIDEO

Andrea Legarreta, conductora del matutino “Hoy” está que no la calienta ni el sol después de que su excompañero de programa, Alfredo Adame, no deja de hablar de ella y sobre todo de insultarla cada que tiene oportunidad.

Por ello, durante un encuentro con la prensa a las afueras de Tevisa, la famosa presentadora dio a conocer que ya la tiene tan harta este polémico personaje que está alistando una fuerte demanda en su contra.

Pues ya la cansó con sus ataques constantes, y de que esté viviendo de la publicidad que le da su nombre cada que la ataca a ella y su entorno.

“Estoy preparando una demanda para cerrarle la boca a un tipo que ya me tiene harta. No para de hablar de mí. Habla a veces de mentiras, en su locura decidió hablar de mi”

Legarreta normalmente mantiene la compostura ante este tipo de señalamientos. Pero en esta ocasión se le notó severamente furioso, por ello les solicitó a sus amigos de la prensa que ya no le pregunten a Alfredo Adame nada que esté relacionado con ella.

Y confesó que en los próximos días dará más detalles sobre el proceso legal que enfrentará contra su excompañero en el “programa Hoy” y actor de Televisa.