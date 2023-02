Andrea Legarreta revela si existe un tercero en discordia en su separación con Erik Rubín | VIDEO

La separación entre Andrea Legarreta y Erik Rubín tras más de 20 años de matrimonio ha generado múltiples especulaciones sobre las causantes de esta ruptura. Ante esto la conductora rompió el silencio sobre estos rumores.

Diversos medios mexicanos han señalado que el posible motivo pudo ser un tercero en discordia, señalando de una supuesta infidelidad al cantante, quien según diversos medios habría tenido algo más que una amistad con el integrante de Kabah, Apio Quijano. Pues hace tan solo unos meses se dio un beso con él arriba del escenario.

También revistas mexicanas señalan a Melisa, integrante de JNS, de ser una posible causante de amorío, pues se le ha visto a Rubín muy “cariñoso” con ella en los conciertos de los “90’s Pop Tour”.

Aunque los artistas ya se defendieron ante estos rumores de provocar la separación de Rubín y Legarreta, ahora la que fue cuestionada al respecto fue la estrella del matutino de Televisa.

A su salida de las instalaciones de la televisora, la actriz, de 51 años, atendió a los reporteros que la estaban esperando para preguntarle sobre su rompimiento con el que fuera su esposo por 22 años.

Descartó que haya “alguien más” por parte de alguno de los dos, y sobre la situación con Apio Quijano, la conductora de programa Hoy aclaró que Erik Rubín no es gay, por lo que negó que su expareja tuviera alguna relación más que la amistad con el integrante de Kabah y miembro de los “90’s Pop Tour”.

“Somos seres que se aman, y la gente de pronto dice ‘no lo entiendo, entonces debe de haber alguien más’, no, no hay nadie más, para ninguno, no hay ni ganas ni siquiera, no hay pleito, no hay mala onda, no hay malos tratos. Ósea por dios, respeto muchísimo a la comunidad gay y todo, pero Erik lo que menos tiene es ser gay. Yo quiero mucho al Apio”

ANDREA LEGARRETA